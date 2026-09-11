Visite guidée de la mosquée de Talence, Mosquée de Talence, Talence

Informations pratiques

Visite guidée de la mosquée de Talence 19 et 20 septembre Mosquée de Talence Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir la mosquée de Talence à l’occasion d’une visite guidée. Un membre de l’équipe vous accompagnera à travers les différents espaces du bâtiment afin de vous présenter son architecture, son histoire et sa place dans la vie locale.

La visite abordera l’organisation d’un lieu de culte musulman, ses codes et ses usages, ainsi que le rôle social et éducatif d’une mosquée.

Un temps d’échange et de questions-réponses clôturera chaque visite.

Mosquée de Talence 30 chemin des Maures 33400 Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine 0783789577 https://mosquee-talence.fr Inaugurée le 1er décembre 2025, la mosquée de Talence est l’aboutissement d’un projet porté par l’Association des Musulmans de Talence (AMT). Son architecture associe une façade contemporaine à un intérieur d’inspiration orientale, créant un dialogue harmonieux entre modernité et tradition.

Au-delà de sa fonction cultuelle, la mosquée est un lieu de rassemblement, de spiritualité, d’éducation et de vie sociale, ouvert sur la ville et favorisant le vivre-ensemble. Elle accueille tout au long de l’année de nombreuses activités associatives et éducatives.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la mosquée ouvre exceptionnellement ses portes au public. Cette visite permettra de découvrir son architecture, son histoire et les différentes missions qu’elle remplit au cœur de la vie locale, dans un esprit de dialogue, de paix et de fraternité.

Venez découvrir la Mosquée de Talence à l’occasion d’une visite guidée. Un membre de l’équipe vous accompagnera à travers les espaces du bâtiment pour vous présenter son architecture, son histoire et…

© AMT