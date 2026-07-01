Visite guidée de la mosquée, Mosquée turque, Flers

Informations pratiques

Visite guidée de la mosquée Samedi 19 septembre, 14h00 Mosquée turque Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La mosquée, espace culturel par excellence, est le lieu des actes de dévotion.

Financée exclusivement par les dons des adhérents de l’association franco-turque, elle a été réalisée, principalement, avec l’aide des bénévoles de l’association.

De 1999 à 2005, la mosquée a peu à peu vu le jour pour laisser immerger un centre sociocultuel et culturel qui se compose aujourd’hui :

– d’un sous-sol, lieu d’animation destiné à accueillir les jeunes et les associations

– d’un rez-de-chaussée qui est, quant à lui, réservé à la salle de prière pour les hommes (on y trouve également un salon de thé et de rencontre)

– d’un étage où se réunissent les femmes pour la prière et où les jeunes peuvent également participer à une classe de soutien scolaire.

Réalisée en céramique, la salle de prière est de toute beauté…

Mosquée turque 25 rue du Pont Féron, 61100 Flers Flers 61100 Orne Normandie 02 33 64 87 57 https://www.montagnesdenormandie.fr/office-de-tourisme/la-mosquee-de-flers/ La mosquée, espace culturel par excellence, est le lieu des actes de dévotion. Financée exclusivement par les dons des adhérents de l’association franco-turque, elle a été réalisée principalement avec l’aide des bénévoles de l’association. La salle de prière est entièrement réalisée en céramique.

De 1999 à 2005, la mosquée a peu à peu vu le jour pour laisser émerger un centre socioculturel et culturel qui se compose aujourd’hui :

– d’un sous-sol, lieu d’animation destiné à accueillir les jeunes et les associations

– d’un rez-de-chaussée qui est, quant à lui, réservé à la salle de prière pour les hommes (on y trouve également un salon de thé et de rencontre)

– d’un étage où se réunissent les femmes pour la prière et où les jeunes peuvent également participer à une classe de soutien scolaire. Parking à proximité.

La mosquée, espace culturel par excellence, est le lieu des actes de dévotion.

©MNT