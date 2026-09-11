Visite guidée de la partie historique de la préfecture, Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, Pau
samedi 19 septembre 2026 · Préfecture des Pyrénées-Atlantiques · Pau
Informations pratiques
Visite guidée de la partie historique de la préfecture Samedi 19 septembre, 10h00 Préfecture des Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Réservation obligatoire. Groupe de 25 personnes maximum. Un justificatif d’identité vous sera demandé à l’entrée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Visite exceptionnelle de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le préfet des Pyrénées-Atlantiques vous ouvre les portes de sa résidence, classée au titre des Monuments historiques.
Accompagné d’un guide, vous découvrirez les espaces emblématiques de ce lieu habituellement fermé au public :
– le hall d’entrée,
– les salles de réunion,
– le grand escalier,
– le bureau de Monsieur le Préfet,
– et la salle opérationnelle.
Une plongée au cœur de l’histoire administrative et architecturale de ce bâtiment d’exception.
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques 2 rue du Maréchal Joffre, Pau 64000 Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 98 24 50 [{« type »: « link », « value »: « https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr »}]
Visite exceptionnelle de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques
© Préfet 64
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