Visite guidée de la partie historique de la préfecture, Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, Pau

Informations pratiques

Visite guidée de la partie historique de la préfecture Samedi 19 septembre, 10h00 Préfecture des Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Réservation obligatoire. Groupe de 25 personnes maximum. Un justificatif d’identité vous sera demandé à l’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite exceptionnelle de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le préfet des Pyrénées-Atlantiques vous ouvre les portes de sa résidence, classée au titre des Monuments historiques.

Accompagné d’un guide, vous découvrirez les espaces emblématiques de ce lieu habituellement fermé au public :

– le hall d’entrée,

– les salles de réunion,

– le grand escalier,

– le bureau de Monsieur le Préfet,

– et la salle opérationnelle.

Une plongée au cœur de l’histoire administrative et architecturale de ce bâtiment d’exception.

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques 2 rue du Maréchal Joffre, Pau 64000 Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 98 24 50 [{« type »: « link », « value »: « https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr »}]

Visite exceptionnelle de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques

© Préfet 64