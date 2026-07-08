Informations pratiques

La Hague

Visite guidée De la pointe de La Hague, Goury, du port au sémaphore

Goury La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-13 2026-08-20

Goury est un petit port au bout de la pointe, en face d’Aurigny et au milieu du Raz Blanchard. Ce village façonne le rivage, élève un cordon de galets qui, par sa taille est bien connu des géologues. Ce bout du monde a même inspiré Edouard Branly pour ses essais. Cette visite guidée vous invite à marcher sur les traces des gardiens de phare, des pêcheurs et des marins qui ont façonné l’âme de ce lieu. Du port de Goury, niché dans une crique préservée, au sémaphore qui veille sur les horizons. Étapes de la visite Abords de l’abri du canot de sauvetage Croix du Vendémiaire Cordon de galets Chemin du littoral Sémaphore Retour par un autre chemin Durée 3h Distance 3 km Conseillé à partir de 8 ans. Difficulté Facile (bleu). Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin. Le lieu de rendez-vous sera indiqué après réservation. .

Goury La Hague 50440 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Visite guidée De la pointe de La Hague, Goury, du port au sémaphore

L’événement Visite guidée De la pointe de La Hague, Goury, du port au sémaphore La Hague a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Cotentin