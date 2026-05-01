Visite guidée de La Propriété Luc avec repas Allauch
Visite guidée de La Propriété Luc avec repas Allauch samedi 30 mai 2026.
Allauch
Visite guidée de La Propriété Luc avec repas COMPLET
Samedi 30 mai 2026.
Visite de 10h à 12h
Repas à partir de 12h. Domaine de Pichauris Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Traversez les portes du temps et plongez dans les années 1900 !
Dans les pas cinématographiques du jeune Marcel Pagnol, Allauch vous ouvre les portes de l’emblématique Propriété Luc pour une visite guidée suivie d’un repas au cœur du Domaine Départemental de Pichauris.
Partez à la découverte de ce lieu de tournage emblématique qui a nourri les souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol et profitez d’une totale immersion au cœur du Domaine de Pichauris.
Nous vous proposons de passer les portes du temps et de découvrir la commune d’Allauch des années 1900. Nous vous conterons notre histoire, nos traditions, nos légendes et partagerons un repas typique de ces années- là.
Etes-vous prêts à embarquer avec nous ?
Menu adultes
– Marmite du pêcheur,
– Salade fromages,
– Mignardises,
– Vin,
– Café.
Menu enfants
– Escalope de poulet pané,
– Ecrasé de pommes de terre,
– Fromages,
– Mousse au chocolat.
Non accessible aux personnes en fauteuil roulant et aux poussettes Animaux interdits.
Rendez-vous au minimum un quart d’heure avant le début de la visite sur le parking des Micocouliers, Domaine Départemental de Pichauris à Allauch 13190 (adresse GPS chemin de Pichauris à Gréasque Allauch 13190)
Chaussures de marche conseillées même s’il s’agit d’une visite et non d’une randonnée, l’accès à la propriété Luc se faisant par des chemins caillouteux.
L’accès aux massifs étant réglementé du 1er juin au 30 septembre, la visite est susceptible d’être annulée la veille à 18h00. .
Domaine de Pichauris Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Step through the gates of time and plunge back into the 1900s!
L’événement Visite guidée de La Propriété Luc avec repas COMPLET Allauch a été mis à jour le 2026-04-13 par Maison du Tourisme d’Allauch
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