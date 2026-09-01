visite guidée de la Provence Ver-Sur-Mer Ver-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Ver-sur-Mer
Informations pratiques
Ver-sur-Mer
visite guidée de la Provence Ver-Sur-Mer
au bout du chemin de la Marefontaine Ver-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’association Irkouma propose une visite guidée de la Provence (rivière de Ver-sur-Mer), animée par Michel, le samedi 19 septembre à 14h00.
Départ au bout du chemin de la Marefontaine (attention, aucun parking possible sur place).
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’association Irkouma propose une visite guidée de la Provence (rivière de Ver-sur-Mer), animée par Michel, le samedi 19 septembre à 14h00.
Départ au bout du chemin de la Marefontaine (attention, aucun parking possible sur place). Il s’agit d’une longue promenade de 3,5 km, en sens unique le parcours se termine en bas de Ver-sur-Mer, rue de la Rivière. Il est donc conseillé de prévoir une solution pour le retour ou le trajet aller.
La visite est limitée à 20 personnes. Inscription obligatoire en mairie, par téléphone au 02 31 22 20 33 ou par courriel à animation@versurmer.fr. .
au bout du chemin de la Marefontaine Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie +33 2 31 22 20 33 animation@versurmer.fr
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English : visite guidée de la Provence Ver-Sur-Mer
As part of European Heritage Days, the Irkouma association is organising a guided tour of the Provence (river in Ver-sur-Mer), led by Michel, on Saturday 19 September at 2.00 pm.
The tour starts at the end of Chemin de la Marefontaine (please note that there is no on-site car park).
L’événement visite guidée de la Provence Ver-Sur-Mer Ver-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Gold Beach
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