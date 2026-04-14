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Visite guidée de la Ressourcerie du TransiStore, La Ressourcerie du TransiStore, La Chapelle-sur-Erdre

Visite guidée de la Ressourcerie du TransiStore, La Ressourcerie du TransiStore, La Chapelle-sur-Erdre

Visite guidée de la Ressourcerie du TransiStore, La Ressourcerie du TransiStore, La Chapelle-sur-Erdre samedi 25 avril 2026.

Lieu : La Ressourcerie du TransiStore

Adresse : 14 rue Kepler, La Chapelle-sur-Erdre, 44240

Ville : 44240 La Chapelle-sur-Erdre

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : sur inscription obligatoire

Visite guidée de la Ressourcerie du TransiStore Samedi 25 avril, 14h00 La Ressourcerie du TransiStore Loire-Atlantique

sur inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T15:30:00+02:00

Venez décourvir le parcours d’un objet à la Ressourcerie du TransiStore!

La Ressourcerie du TransiStore 14 rue Kepler, La Chapelle-sur-Erdre, 44240 La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « ressourcerie@letransistore.org »}]
Visite guidée de la Ressourcerie du TransiStore ! visite écologie

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