Visite guidée de la Ressourcerie du TransiStore, La Ressourcerie du TransiStore, La Chapelle-sur-Erdre

Visite guidée de la Ressourcerie du TransiStore Samedi 25 avril, 14h00 La Ressourcerie du TransiStore Loire-Atlantique

sur inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T15:30:00+02:00

Venez décourvir le parcours d’un objet à la Ressourcerie du TransiStore!

La Ressourcerie du TransiStore 14 rue Kepler, La Chapelle-sur-Erdre, 44240 La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « ressourcerie@letransistore.org »}]

Visite guidée de la Ressourcerie du TransiStore ! visite écologie