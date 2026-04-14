Visite guidée de la Roseraie, La roseraie de Saverne, Saverne

Visite guidée de la Roseraie Dimanche 7 juin, 10h00 La roseraie de Saverne Bas-Rhin

limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visites guidées à 10h3 et à 14h30, durée environ 1h30

Restauration et buvette

Jardin ouvert de 10h à 19h, entrée gratuite

La roseraie de Saverne Route de Paris RD 1004, Saverne, Bas-Rhin, Grand Est Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est Créée en 1898, la roseraie possède une collection d’environ 5000 rosiers répartis en 550 variétés. Gratuit. All. Animaux interdits.

Visites guidées à 10h3 et à 14h30, durée environ 1h30

©Roseraie de Saverne