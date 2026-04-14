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Visite guidée de la Roseraie, La roseraie de Saverne, Saverne

Visite guidée de la Roseraie, La roseraie de Saverne, Saverne

Visite guidée de la Roseraie, La roseraie de Saverne, Saverne dimanche 7 juin 2026.

Lieu : La roseraie de Saverne

Adresse : Route de Paris RD 1004, Saverne, Bas-Rhin, Grand Est

Ville : 67700 Saverne

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : limité à 30 personnes

Visite guidée de la Roseraie Dimanche 7 juin, 10h00 La roseraie de Saverne Bas-Rhin

limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visites guidées à 10h3 et à 14h30, durée environ 1h30
Restauration et buvette
Jardin ouvert de 10h à 19h, entrée gratuite

La roseraie de Saverne Route de Paris RD 1004, Saverne, Bas-Rhin, Grand Est Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est Créée en 1898, la roseraie possède une collection d’environ 5000 rosiers répartis en 550 variétés. Gratuit. All. Animaux interdits.
Visites guidées à 10h3 et à 14h30, durée environ 1h30

©Roseraie de Saverne

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