Visite guidée de la salle des mariages et de la bibliothèque patrimoniale, Hôtel de ville, Bolbec
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de ville · Bolbec
Informations pratiques
Visite guidée de la salle des mariages et de la bibliothèque patrimoniale Dimanche 20 septembre, 14h00 Hôtel de ville Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites commentées de la salle des mariages (anciennement salle de billard construite vers 1850 par le père de Gustave LEMAÎTRE, Manufacturier) et la bibliothèque patrimoniale (fondée en 1834 par Jacques Fauquet-Pouchet, Maire de la Ville). On y trouve une diversité considérable d’ouvrages (histoire, littérature, encyclopédie, sciences, philosophie….). Les thématiques sont multiples.
Hôtel de ville 9 square du Général Leclerc, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie
Visites commentées de la salle des mariages (anciennement salle de billard construite vers 1850 par le père de Gustave LEMAÎTRE, Manufacturier) et la bibliothèque patrimoniale (fondée en 1834 par de…
©Ville de Bolbec
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