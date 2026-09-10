Visite guidée de la station de la station d’épuration des eaux usées (STEP) des Mureaux, STEP des Mureaux, Les Mureaux

Informations pratiques

Visite guidée de la station de la station d’épuration des eaux usées (STEP) des Mureaux Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00 STEP des Mureaux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la station d’épuration des Mureaux !

Venez découvrir les coulisses du traitement des eaux usées et comprendre le parcours de l’eau, depuis son arrivée à la station jusqu’à sa restitution dans le milieu naturel.

Exploitée par SUEZ pour le compte de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, la station d’épuration des Mureaux dispose d’une capacité de traitement de 20 600 m³ d’eaux usées par jour , soit l’équivalent des besoins de 120 500 habitants.

Ce que vous allez découvrir durant cette visite :

Le traitement des eaux usées : à leur arrivée sur le site, les eaux usées passent par différentes étapes permettant d’éliminer progressivement les déchets, les matières en suspension et la pollution qu’elles contiennent. Après plusieurs traitements, notamment biologiques, l’eau épurée peut être restituée à la Seine dans le respect des exigences environnementales. La visite vous permettra de découvrir les différents ouvrages et équipements nécessaires à ce processus.

La transformation des boues en énergie renouvelable : les boues issues du traitement des eaux usées constituent elles aussi une ressource. Elles sont valorisées grâce à un procédé de méthanisation permettant de produire du biogaz, ensuite épuré pour devenir du biométhane. Depuis 2019, la station des Mureaux est la première station d’épuration d’Île-de-France à injecter directement ce biométhane dans le réseau de gaz. Elle produit aujourd’hui environ 4 GWh d’énergie renouvelable par an, soit l’équivalent de la consommation de chauffage et d’eau chaude d’environ 800 logements.

Informations supplémentaires :

Prévoir des chaussures fermées.

Merci de vous présenter quelques minutes avant le début de la visite.

En participant à la visite, vous consentez à être photographié et filmé.

Réservezrapidement votre créneau pour découvrir comment nos eaux usées sont traitées et peuvent devenir une véritable source d’énergie !

STEP des Mureaux 104, rue de la Haye 78130 Les Mureaux Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.portesouvertes.suez.fr/site/les-mureaux-78/ »}] [{« link »: « https://www.portesouvertes.suez.fr/site/les-mureaux-78/ »}] La station d’épuration des Mureaux dispose d’une capacité de traitement de 20 600 m³ d’eaux usées par jour, soit l’équivalent des besoins de 120 500 habitants.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la station d’épuration des Mureaux !

©SUEZ