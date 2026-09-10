Visite guidée de la station d’épuration de Claye, Station d’épuration de Claye, Claye-Souilly

Informations pratiques

Visite guidée de la station d’épuration de Claye Samedi 19 septembre, 10h00 Station d’épuration de Claye Seine-et-Marne

Capacité de 20 personnes par visite. Pièce d’identité demandée sur place. Visite accessible à partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Que deviennent les eaux usées ? Comment sont-elles traitées ? Où sont-elles ensuite rejetées ? Pour comprendre le fonctionnement des stations d’épuration, depuis l’arrivée des eaux usées collectées, jusqu’à la restitution des eaux traitées au milieu naturel, rendez-vous le 19 septembre 2026 pour une visite de la station d’épuration de Claye, en Marne & Oise, et la découverte de sa biodiversité.

Station d’épuration de Claye Sentier de la Cressonnière 77410 Claye-Souilly Claye-Souilly 77410 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.veolia.fr [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/jkbc8 »}]

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