Visite guidée de la villa gallo-romaine des Toulons et dégustation | Vignobles en Scène Rians
dimanche 18 octobre 2026 · Rians
Informations pratiques
Rians
Visite guidée de la villa gallo-romaine des Toulons et dégustation | Vignobles en Scène
Lieu communiqué à la réservation Rians Var
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
5-12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 10:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Découvrez les secrets de la cave viticole gallo-romaine des Toulons et terminez l’expérience par une dégustation conviviale des vins du domaine.
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Lieu communiqué à la réservation Rians 83560 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 59 25 89 stmaximin@provenceverteverdon.fr
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English :
Discover the secrets of the Gallo-Roman wine cellar in Les Toulons and round out the experience with a friendly wine tasting featuring the estate’s wines.
L’événement Visite guidée de la villa gallo-romaine des Toulons et dégustation | Vignobles en Scène Rians a été mis à jour le 2026-08-26 par Provence Verte & Verdon Tourisme
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