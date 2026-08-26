Informations pratiques

Rians

Visite guidée de la villa gallo-romaine des Toulons et dégustation | Vignobles en Scène

Lieu communiqué à la réservation Rians Var

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

5-12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 10:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Découvrez les secrets de la cave viticole gallo-romaine des Toulons et terminez l’expérience par une dégustation conviviale des vins du domaine.

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Lieu communiqué à la réservation Rians 83560 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 59 25 89 stmaximin@provenceverteverdon.fr

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English :

Discover the secrets of the Gallo-Roman wine cellar in Les Toulons and round out the experience with a friendly wine tasting featuring the estate’s wines.

L’événement Visite guidée de la villa gallo-romaine des Toulons et dégustation | Vignobles en Scène Rians a été mis à jour le 2026-08-26 par Provence Verte & Verdon Tourisme