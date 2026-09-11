Visite guidée de la ville et du théâtre antiques, Juliobona, musée gallo-romain, Lillebonne

Informations pratiques

Visite guidée de la ville et du théâtre antiques 19 et 20 septembre Juliobona, musée gallo-romain Seine-Maritime

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez participer à une visite guidée en compagnie d’un médiateur. Ce dernier vous emmène sur les traces de l’antique Juliobona dans la ville actuelle, puis vous terminerez par la visite du théâtre romain.

Réservation auprès du musée ou du théâtre.

Juliobona, musée gallo-romain Place Felix Faure, 76170 Lillebonne, France Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie 0232840207 https://musee-juliobona.fr [{« type »: « email », « value »: « musees@cauxseine.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 65 20 00 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 95 90 13 »}] Archéologie : collections gallo-romaines replacées dans l’histoire de Lillebonne antique et dans le contexte de leur découverte. Le musée s’enorgueillit de deux exceptionnels ensembles funéraires : la tombe dite de Marcus et la collection Handisyde. Collections d’ethnographie et d’histoire locale : elle permet de découvrir des meubles normands, le centre de potiers de Mélamare, l’industrie textile du XIXe siècle, le métier de perruquier posticheur, une importante collection de verres anciens. Une partie des vitrines est renouvelée régulièrement par des expositions à thèmes. Deux collections très importantes et très complètes de paléontologie et de minéralogie provenant essentiellement du Pays de Caux sont présentées dans l’église-musée du Mesnil. Les autels et objets d’art religieux rappellent également la vocation initiale du lieu.

Venez participer à une visite guidée en compagnie d’un médiateur. Ce dernier vous emmène sur les traces de l’antique Juliobona dans la ville actuelle, puis vous terminerez par la visite du théâtre …

©Marion Kerno