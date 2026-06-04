Visite guidée de l’Abbatiale de L’Absie Porche de l’église L’Absie
Visite guidée de l’Abbatiale de L’Absie Porche de l’église L’Absie mercredi 15 juillet 2026.
L’Absie
Visite guidée de l’Abbatiale de L’Absie
Porche de l’église Place de l’Église L’Absie Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-05
Visite guidée de l’abbatiale de L’Absie. Classé monument historique en 1932, cette église abbatiale, dont son clocher est lui inscrit à l’inventaire en 1926, possède un véritable trésor des peintures murales du Moyen Age.
Nos guides vous dévoileront les secrets de ce lieu emblématique. .
Porche de l’église Place de l’Église L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 31 69 15
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English : Visite guidée de l’Abbatiale de L’Absie
L’événement Visite guidée de l’Abbatiale de L’Absie L’Absie a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Bocage Bressuirais