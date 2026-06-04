Visite guidée de l’Abbatiale de L’Absie Porche de l’église L’Absie mercredi 15 juillet 2026.

L’Absie

Visite guidée de l’Abbatiale de L’Absie

Porche de l’église Place de l’Église L’Absie Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-05

Visite guidée de l’abbatiale de L’Absie. Classé monument historique en 1932, cette église abbatiale, dont son clocher est lui inscrit à l’inventaire en 1926, possède un véritable trésor des peintures murales du Moyen Age.

Nos guides vous dévoileront les secrets de ce lieu emblématique. .

Porche de l’église Place de l’Église L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 31 69 15

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English : Visite guidée de l’Abbatiale de L’Absie

L’événement Visite guidée de l’Abbatiale de L’Absie L’Absie a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Bocage Bressuirais