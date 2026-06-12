Visites Estivales 2026 Là où les arbres deviennent matière L’Absie Rue Raymond Migaud L’Absie
Visites Estivales 2026 Là où les arbres deviennent matière L’Absie Rue Raymond Migaud L’Absie jeudi 9 juillet 2026.
L’Absie
Visites Estivales 2026 Là où les arbres deviennent matière L’Absie
Rue Raymond Migaud Bibliothèque L’Absie Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
L’ Absie a toujours eu un attachement particulier avec le bois. La présence de la scierie nous le rappelle.
La balade se terminera par un verre de l’amitié.
Sur réservation auprès de l’ office de tourisme. .
Rue Raymond Migaud Bibliothèque L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 10 27 info@tourisme-bocage.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visites Estivales 2026 Là où les arbres deviennent matière L’Absie
L’événement Visites Estivales 2026 Là où les arbres deviennent matière L’Absie L’Absie a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bocage Bressuirais
À voir aussi à L'Absie (Deux-Sèvres)
- Atelier Les insectes et leurs super-pouvoirs Bibliothèque L’Absie 17 juin 2026
- Concert gospel Boc’Heart Gospel Singers L’Absie 28 juin 2026
- Visite guidée de l’Abbatiale de L’Absie Porche de l’église L’Absie 15 juillet 2026
- Visite guidée de l’abbatiale de L’Absie, Église abbatiale Notre-Dame De L’Absie, L’Absie 19 septembre 2026