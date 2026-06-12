Visites Estivales 2026 Là où les arbres deviennent matière L’Absie Rue Raymond Migaud L’Absie

L’Absie

Visites Estivales 2026 Là où les arbres deviennent matière L’Absie

Rue Raymond Migaud Bibliothèque L’Absie Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

L’ Absie a toujours eu un attachement particulier avec le bois. La présence de la scierie nous le rappelle.

La balade se terminera par un verre de l’amitié.

Sur réservation auprès de l’ office de tourisme. .

Rue Raymond Migaud Bibliothèque L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 10 27 info@tourisme-bocage.com

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English : Visites Estivales 2026 Là où les arbres deviennent matière L’Absie

L’événement Visites Estivales 2026 Là où les arbres deviennent matière L’Absie L’Absie a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bocage Bressuirais