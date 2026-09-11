Visite guidée de l’abbatiale de Saint-Savin, Abbatiale de Saint-Savin, Saint-Savin

Informations pratiques

Visite guidée de l’abbatiale de Saint-Savin 19 et 20 septembre Abbatiale de Saint-Savin Vienne

Tarif : 5€/personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À la découverte des peintures murales d’une abbatiale unique

Partez à la rencontre des peintures murales exceptionnelles de l’abbatiale de Saint-Savin, seul site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO dans la Vienne.

Visites guidées

Fondée au début du IXᵉ siècle sur le lieu de découverte des sépultures des saints martyrs Savin et Cyprien, l’abbaye conserve une église abbatiale remarquable, construite entre 1040 et 1090.

Miraculeusement épargnée au XVIᵉ siècle, l’abbaye connaît un renouveau à partir de 1640 avec l’arrivée de la congrégation de Saint-Maur, qui entreprend la reconstruction des bâtiments conventuels et du cloître dès 1682.

Un site rare, chargé d’histoire et d’art, à découvrir à travers une visite guidée inoubliable.

Il est fortement recommandé d’acheter et de réserver vos billets à l’avance via notre billetterie en ligne : https://www.abbaye-saint-savin.fr/fr/achetez-votre-ticket

Abbatiale de Saint-Savin Place de la Libération, 86310 Saint-Savin, France Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine 33549843000 https://www.abbaye-saint-savin.fr [{« link »: « https://www.abbaye-saint-savin.fr/fr/achetez-votre-ticket »}] L’abbaye de Saint-Savin a été fondée au début du IXe siècle sur le site de la découverte des sépultures de deux saints martyrs chrétiens, Savin et Cyprien, morts au Ve siècle. La construction de l’actuelle église abbatiale date de la seconde moitié du XIe siècle (1040-1090). Au XVIe siècle, l’abbaye échappe de peu à la destruction. L’installation de la congrégation de Saint-Maur en 1640 lui permet de connaître un renouveau : reconstruction à partir de 1682 des bâtiments abbatiaux et du cloître. Parking gratuit sur place.

À la découverte des peintures murales d’une abbatiale unique

©Momentum Productions – Mickael Planes