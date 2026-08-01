Visite guidée de l’Abbatiale Saint-Étienne Marmoutier
vendredi 14 août 2026 · Marmoutier
Informations pratiques
Marmoutier
Visite guidée de l’Abbatiale Saint-Étienne
8 Place du Général de Gaulle Marmoutier Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 10:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Profitez des animations estivales de l’Office de Tourisme pour explorer l’Abbatiale de Marmoutier au fil d’une visite guidée captivante.
Billetterie & infos auprès de l’OT.
Feuilletez le programme de l’été https://bit.ly/4wRKXvW .
8 Place du Général de Gaulle Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr
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English :
L’événement Visite guidée de l’Abbatiale Saint-Étienne Marmoutier a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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