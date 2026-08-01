Informations pratiques

Marmoutier

Visite guidée de l’Abbatiale Saint-Étienne

8 Place du Général de Gaulle Marmoutier Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 10:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Profitez des animations estivales de l’Office de Tourisme pour explorer l’Abbatiale de Marmoutier au fil d’une visite guidée captivante.

Billetterie & infos auprès de l’OT.

Feuilletez le programme de l’été https://bit.ly/4wRKXvW .

8 Place du Général de Gaulle Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr

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English :

L’événement Visite guidée de l’Abbatiale Saint-Étienne Marmoutier a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de Saverne et sa région