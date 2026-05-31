Visite guidée de l’abbaye, Abbaye Notre-Dame d’Autrey, Autrey

Visite guidée de l’abbaye 25 juillet et 28 août Abbaye Notre-Dame d’Autrey Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T14:00:00+02:00 – 2026-07-25T15:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T15:00:00+02:00

Vous découvrirez au cours de cette visite, l’histoire, les anecdotes et les nombreuses péripéties de l’abbaye construite au XIIe siècle.

RDV devant l’abbaye !

Abbaye Notre-Dame d’Autrey 2, Rue de l’Abbaye 88700 Autrey Autrey 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 56 32 11 12 »}]

Vous découvrirez au cours de cette visite, l’histoire, les anecdotes et les nombreuses péripéties de l’abbaye construite au XIIe siècle.

PAH