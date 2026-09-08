Visite guidée de l’abbaye d’Autrey, Abbaye Notre-Dame d’Autrey, Autrey
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye Notre-Dame d'Autrey · Autrey
Informations pratiques
Visite guidée de l’abbaye d’Autrey 19 et 20 septembre Abbaye Notre-Dame d’Autrey Vosges
5€ l’entrée – Gratuit pour les moins de 15 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite guidée de l’Eglise et de l’abbaye ! Découvrez des zones ouvertes au public exceptionnellement pour ces JEP 2026.
Abbaye Notre-Dame d’Autrey 2 rue de l’Abbaye, 88700 Autrey, France Autrey 88700 Vosges Grand Est +33329658933 http://www.abbayedautrey.com Accès par la route – Grand parking gratuit.
Visite guidée de l’Eglise et de l’abbaye ! Découvrez des zones ouvertes au public exceptionnellement pour ces JEP 2026.
©2c2r
À voir aussi à Autrey (Vosges)
- Plantes en fête à l’Abbaye d’Autrey Autrey 12 septembre 2026
- Plantes en Fêtes à L’Abbaye, Abbaye Notre-Dame d’Autrey, Autrey 12 septembre 2026
- Plante en fête à L’Abbaye d’Autrey, Abbaye Notre-Dame d’Autrey, Autrey 12 septembre 2026