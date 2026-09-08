Visite guidée de l’abbaye d’Autrey, Abbaye Notre-Dame d’Autrey, Autrey

Informations pratiques

Visite guidée de l’abbaye d’Autrey 19 et 20 septembre Abbaye Notre-Dame d’Autrey Vosges

5€ l’entrée – Gratuit pour les moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée de l’Eglise et de l’abbaye ! Découvrez des zones ouvertes au public exceptionnellement pour ces JEP 2026.

Abbaye Notre-Dame d’Autrey 2 rue de l’Abbaye, 88700 Autrey, France Autrey 88700 Vosges Grand Est +33329658933 http://www.abbayedautrey.com Accès par la route – Grand parking gratuit.

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