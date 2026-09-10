Visite guidée de l’abbaye de Caunes-Minervois, Abbaye de Caunes-Minervois, Caunes-Minervois

Informations pratiques

Visite guidée de l’abbaye de Caunes-Minervois 19 et 20 septembre Abbaye de Caunes-Minervois Aude

Tarif préférentiel. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Visite guidée de l’abbaye Saint-Pierre-et-Saint-Paul.

Consacrée entre 808 et 820, l’église abbatiale d’époque préromane s’inscrit dans un ensemble architectural façonné au fil des siècles. Véritable mille-feuille architectural, l’abbaye témoigne de l’histoire des communautés religieuses, mais aussi de celle de la France.

Prenez le temps de déambuler et de vous laisser surprendre par les différents espaces du site. Ici, le dédale participe pleinement à la découverte : la visite révèle peu à peu les différentes strates du monument et les transformations qu’il a connues au cours de l’Histoire.

Des évocations oniriques ponctuent le parcours et invitent à une découverte à la fois sensible et immersive du lieu.

Bienvenue à l’abbaye !

Abbaye de Caunes-Minervois Place de l’Eglise, 11160 Caunes-Minervois, France Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie 0468780944 https://www.caunesminervois.fr/labbaye L’Abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul, site du Pays Cathare, possède de nombreuses particularités. Le site, fondé il y a douze siècles, a traversé l’histoire avec de nombreuses évolutions qui se retrouvent dans son architecture.

Les bâtiments conventuels et le cloître actuel ont ainsi été reconstruit par les moines mauristes au XVIIIe siècle, mais ils côtoient des bâtiments bien plus anciens. L’Abbaye est ainsi réputée pour son chevet roman, qui serait le plus ancien du Languedoc. On peut également y admirer le clocher du XIIe siècle, le porche de l’église abbatiale qui date du XIIIe siècle, ainsi que les absides du XIIe siècle.

Visite Guidée de l’Abbaye.

©Vincent Photgraphie – ADT 11