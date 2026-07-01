Visite guidée de Lagrasse et ses plafonds peints, Maison du Patrimoine de Lagrasse, Lagrasse

Informations pratiques

Visite guidée de Lagrasse et ses plafonds peints Samedi 19 septembre, 15h00 Maison du Patrimoine de Lagrasse Aude

Gratuit, limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’Office de tourisme Corbières Minervois vous invite à découvrir Lagrasse et les secrets de ses plafonds peints.

Accompagnés par Carlos, guide-conférencier, partez à la découverte de ce village médiéval typique des Corbières, classé parmi les Plus Beaux Villages de France.

Depuis la Maison du Patrimoine, vous explorerez les ruelles de Lagrasse, ses plafonds peints, ses images oubliées et son abbaye.

En cas de fermeture, la visite pourra être annulée.

Réservation obligatoire sur le site web. Places limitées à 30 personnes par visite.

Maison du Patrimoine de Lagrasse 16 rue Paul Vergnes, 11220 Lagrasse Lagrasse 11220 Aude Occitanie 04 68 27 57 57 http://tourisme-corbieres-minervois.com L’exposition présente des oeuvres originales restaurées de trois plafonds peints lagrassiens de la Renaissance et d’un rare plafond peint de la fin du Moyen Âge, provenant d’un hôtel particulier de Montpellier. Des reconstitutions de plafonds et de peintures murales à échelle 1 et des restitutions de charpentes en 3D inédites sont présentées au public sur 90 m². Le tout dans l’ancien presbytère du XVe siècle classé au titre des Monuments historiques.

L’Office de Tourisme Corbières Minervois vous fait découvrir Lagrasse et les secrets de ses plafonds peints !

©OTICM