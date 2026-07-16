Visite guidée de l’ancien asile de Braqueville, Centre hospitalier Gérard Marchant, Toulouse

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancien asile de Braqueville Dimanche 20 septembre, 09h30 Centre hospitalier Gérard Marchant Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

De l’asile de Braqueville à l’établissement de santé d’aujourd’hui, cet édifice remarquable du XIX° siècle retrace l’évolution des soins en psychiatrie. Ce joyau architectural a été témoin de plus de 160 ans d’histoire, de progrès médicaux et de profondes transformations.

Au programme de votre visite :

– Exploration du site : choisissez votre rythme entre la visite libre ou la visite guidée.

– Animations : les plus jeunes pourront s’amuser grâce à un jeu de piste dédié aux enfants, tandis que les visiteurs pourront découvrir différentes expositions et flâner autour d’une librairie en plein air.

– Ambiance et souvenirs : profitez d’une pause musicale et chaleureuse au son d’une chorale, et immortalisez votre passage grâce à un PhotoBooth mis à votre disposition.

– Pause gourmande : un foodtruck et une buvette seront présents sur place pour vous restaurer et vous rafraîchir !

Centre hospitalier Gérard Marchant 134 route d’Espagne, 31057 Toulouse Toulouse 31100 Saint-Simon / Lafourguette / Oncopole Haute-Garonne Occitanie 05 61 43 77 77 http://www.ch-marchant.fr Avec plus de 150 ans d’histoire, le centre hospitalier Gérard Marchand recèle un patrimoine architectural d’une importance majeure : « C’est le seul édifice du XIXe siècle de Haute-Garonne qui ait une telle importance historique, artistique et patrimoniale » rappelle Odile Foucaud, maître de conférence d’histoire de l’art moderne à l’université de Montpellier.

Jacques-Jean Esquié, son architecte, reçut pour sa construction le deuxième prix d’architecture à l’exposition universelle de Paris en 1867.

Adapté aux nécessités de soin les plus avant-gardistes pour l’époque, il est également chargé d’une grande valeur esthétique, qu’il s’agisse du classicisme des arcades de la cour d’honneur, du style romano-gothique de la chapelle ou des rappels de l’architecture locale par l’emploi de briques foraines et l’ouverture de mirandes. Une architecture qui n’a cessé d’évoluer pour s’adapter aux nécessités du soin. Bus lignes 1, 11, 52. Rocade sortie Langlade.

De l’asile de Braqueville à l’établissement de santé d’aujourd’hui, cet édifice remarquable du XIX° siècle retrace l’évolution des soins en psychiatrie. Ce joyau architectural a été témoin de plus de…

©Volodia Mallet