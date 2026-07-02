Visite guidée de l’ancien couvent des gobelins, Ancien couvent des gobelins, Le Havre

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancien couvent des gobelins Samedi 19 septembre, 14h00 Ancien couvent des gobelins Seine-Maritime

Durée 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Le couvent acheté en 1962 par l’office public des HLM, ancien siège d’Alcéane, a fait l’objet d’un projet de réhabilitation pour être transformé en résidence intergénérationnelle ouverte sur l’extérieur.

Proposé par le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole.

Ancien couvent des gobelins 85 rue des Gobelins, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Les Gobelins Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/ »}]

Le couvent acheté en 1962 par l’office public des HLM, ancien siège d’Alcéane, a fait l’objet d’un projet de réhabilitation pour être transformé en résidence intergénérationnelle ouverte sur …

© PAH – Le Havre Seine Métropole