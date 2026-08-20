Visite guidée de l’ancienne chapelle des Carmes et de la salle d’étude de la bibliothèque municipale, Bibliothèque Municipale, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancienne chapelle des Carmes et de la salle d’étude de la bibliothèque municipale Dimanche 20 septembre, 14h00 Bibliothèque Municipale Saône-et-Loire

Sur inscription auprès de l’Espace patrimoine du mardi 8 septembre à 10h au vendredi 18 septembre à 12h45.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée de la chapelle des Carmes et de la salle d’étude par un guide conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et un agent de la bibliothèque municipale.

Installés dès le XIIIe siècle dans le faubourg alors dénommé Saint-Jean-de-Maizel, les Carmes y élevèrent leur chapelle au début du XVe siècle. À cette époque, la ville était sous l’autorité des ducs de Bourgogne dont l’art était à son apogée. De la chapelle, seul subsiste aujourd’hui le chœur, la nef ayant été détruite par la famille Gros vers 1800. Son acquisition par la Ville en 1969 permit l’agrandissement de l’Hôtel de ville et de la bibliothèque. La grande fenêtre au remplage de style gothique flamboyant, visible depuis la rue de Lyon, ainsi que les chapiteaux de pierre sculptés, accessibles depuis la salle de prêt de la bibliothèque, témoignent, de façon très fragmentaire, de la richesse de la sculpture bourguignonne en cette fin du Moyen Âge.

La salle d’étude abritait le tribunal civil depuis 1822, dans une aile neuve construite sur le site de l’ancien couvent des Carmes. Après la construction d’un nouveau palais de justice, la bibliothèque municipale prend sa place à partir de 1845.Longue de 25 mètres et contenant 17 000 volumes anciens, la salle d’étude est en partie ornée de boiseries réalisées au XVIIIe siècle pour la bibliothèque de l’ancienne abbaye cistercienne de La Ferté-sur-Grosne. Confisquées à la Révolution, elles furent réemployées lors de l’installation de la bibliothèque municipale. Présentation de l’histoire de la bibliothèque et de ses collections.

Bibliothèque Municipale Place de l’Hotel de Ville 71100 Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 93 15 98 »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée de la chapelle des Carmes et de la salle d’étude par un guide conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et …

© Julien Piffaut, Ville de Chalon-sur-Saône