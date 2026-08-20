Visite guidée de l’appartement témoin des années 50 de Sotteville, Immeuble Anjou, Sotteville-lès-Rouen

Informations pratiques

Visite guidée de l’appartement témoin des années 50 de Sotteville 18 – 20 septembre Immeuble Anjou Seine-Maritime

Durée 1h, 17 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Une visite commentée au coeur de la préparation d’un appartement témoin de la Reconstruction de Sotteville dans les années 50.

A travers différents supports de médiations, magazines d’époque, mobiliers et récits c’est une première immersion dans le quotidien des Sottevillais qui s’est vu transformé après la guerre notamment grâce au travail colaboratif de Marcel Lods et Marcel Gascoin.

Immeuble Anjou 228 rue Garibaldi, 76300 Sotteville-lès-Rouen Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime Normandie 07 82 88 27 38 https://www.appartement-temoin-lods-gascoin.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.appartement-temoin-lods-gascoin.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@appartement-temoin-lods-gascoin.fr »}] Appartement témoin Lods-Gascoin Sur rendez-vous

Une visite commentée au coeur de la préparation d’un appartement témoin de la reconstruction de Sotteville dans les années 50.

© Arts Ménagers N°20 Aout 1951, photo Savitry