Visite guidée de l’appartement témoin des années 50 de Sotteville, Immeuble Anjou, Sotteville-lès-Rouen
vendredi 18 septembre 2026 · Immeuble Anjou · Sotteville-lès-Rouen
Informations pratiques
Visite guidée de l’appartement témoin des années 50 de Sotteville 18 – 20 septembre Immeuble Anjou Seine-Maritime
Durée 1h, 17 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Une visite commentée au coeur de la préparation d’un appartement témoin de la Reconstruction de Sotteville dans les années 50.
A travers différents supports de médiations, magazines d’époque, mobiliers et récits c’est une première immersion dans le quotidien des Sottevillais qui s’est vu transformé après la guerre notamment grâce au travail colaboratif de Marcel Lods et Marcel Gascoin.
Immeuble Anjou 228 rue Garibaldi, 76300 Sotteville-lès-Rouen Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime Normandie 07 82 88 27 38 https://www.appartement-temoin-lods-gascoin.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.appartement-temoin-lods-gascoin.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@appartement-temoin-lods-gascoin.fr »}] Appartement témoin Lods-Gascoin Sur rendez-vous
Une visite commentée au coeur de la préparation d’un appartement témoin de la reconstruction de Sotteville dans les années 50.
© Arts Ménagers N°20 Aout 1951, photo Savitry
À voir aussi à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime)
- Visite guidée : la maintenance du matériel roulant du Technicentre Normandie SNCF – ERLN, Technicentre Normandie SNCF – ERLN, Sotteville-lès-Rouen 19 septembre 2026
- Visite libre : visite des trains d’autrefois !, Pacific Vapeur Club, Sotteville-lès-Rouen 19 septembre 2026
- Visite guidée du patrimoine du Lycée Les Bruyères, Lycée Les Bruyères, Sotteville-lès-Rouen 19 septembre 2026
- Circuit à vélo : Sotteville-lès-Rouen, cité d’Europe, Rue Garibaldi, Sotteville-lès-Rouen 19 septembre 2026
- Circuit : visite du patrimoine en vélo, Centre Hospitalier du Rouvray, Sotteville-lès-Rouen 19 septembre 2026