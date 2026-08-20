Visite guidée de l’Arc de Triomphe, Arc de Triomphe Orange, Orange

Informations pratiques

Visite guidée de l’Arc de Triomphe Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h30 Arc de Triomphe Orange Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Venez découvrir la passionante histoire de l’Arc de Triomphe exceptionnellement commentée par un guide conférencier. Superbement restauré, impérial, il est un témoignage incontestable de la période gallo-romaine en Provence.

L’Arc probablement construit au début du 1er siècle est un monument à la gloire de Rome, édifié sur la voie d’Agrippa à l’entrée de la cité antique : Colonia Firma Iulia Secundanorum Arausio.

L’Arc évoque les victoires de l’armée romaine aux confins de l’Empire.

Cet arc massif à 3 baies et à 3 niveaux est construit en bloc de calcaire de grand appareil et mesure près de 20 m de haut et de long pour 8m, 40 de large.

Des demi-colonnes cannelées à chapiteaux corinthiens rythment la façade.

Les baies sont ornées de guirlandes végétales et le principal passage vouté conserve de magnifiques caissons sculptés.

Les sculptures en bas-relief relatent dans un langage sans équivoque, aux 1er et 3e niveaux, les victoires terrestres contre les peuples barbares de Gaule notamment, et au 2e niveau, des victoires navales. Sur les côtés, voyez les barbares enchainés soumis aux forces romaines.

Au Moyen Age, l’Arc est intégré comme un élément de défense de la cité, il est réaménagé, réhaussé et crénelé puis laissé en ruine. Il doit sa restauration à Auguste Caristie au 19°siècle qui décide de lui rendre son aspect originel. Les récentes restaurations donne une meilleure lecture des décors sculptés qui s’ouvrent comme un livre d’image sur le passé prestigieux de la colonie romaine.

Classé au titre des Monuments Historiques depuis 1840, il est inscrit au patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 1981

Arc de Triomphe Orange Avenue de l’Arc de triomphe, 84100 Orange, France Orange 84100 Portail Lançon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 34 70 88 http://www.poptourisme.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 34 70 88 »}] Arc gallo romain probablement construit au 1er siècle après JC par les vétérans de la II° légion gallique et dédié à l’Empereur Tibère. Il évoque les victoires de l’armée romaine aux confins de l’Empire. Monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Accès libre – Parking gratuit à proximité.

Venez découvrir la passionante histoire de l’Arc de Triomphe exceptionnellement commentée par un guide conférencier. Superbement restauré, impérial, il est un témoignage incontestable de la période …

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