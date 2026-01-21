Visite guidée de l’atelier du Bégonia d’Or Village Zola bureau N°11 Rochefort

Visite guidée de l’atelier du Bégonia d’Or

Village Zola bureau N°11 10 rue du Dr Peltier Rochefort Charente-Maritime

Début : 2026-03-10 15:30:00

fin : 2026-09-01 16:30:00

Date(s) :

2026-03-10 2026-03-24 2026-04-07 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-19 2026-06-02 2026-06-16 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-18 2026-09-01 2026-09-15 2026-09-29 2026-10-13 2026-10-27 2026-11-03 2026-11-17

Visite guidée de l’atelier sur réservation.

English : Guided tour of the Bégonia d’Or workshop

Guided tour of the workshop on reservation.

