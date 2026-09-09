Visite guidée de l’atelier : musée des tisserands et de la Charentaise, Château de Varaignes, Varaignes

Informations pratiques

Visite guidée de l’atelier : musée des tisserands et de la Charentaise Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Varaignes Dordogne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le CPIE vous accueille pour des visites animées de l’atelier-musée des Tisserands et de la Charentaise.

Découvrez les savoir-faire textiles grâce à la mise en fonctionnement des machines : métiers à tisser, machines à coudre, tricoteuses et tresseuses.

Des ateliers de fabrication de cordes seront également proposés au public. La boutique du château sera ouverte pendant toute la durée de l’événement.

Château de Varaignes 1306 route de terres rouges, 24360 Varaignes Varaignes 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553562366 https://www.cpie-perigordlimousin.org https://www.facebook.com/CPIEduPerigordLimousin/ Véritable livre d’architecture du XIV, XV et XVIe siècles, le château de Varaignes est surtout connu pour sa façade extrêmement ouvragée et sa porte gothique flamboyant aujourd’hui disparue mais récemment retrouvée aux Etats-Unis. Une étude archéologique menée en 2020 a permis de mieux comprendre les étapes de sa construction. Un projet très ambitieux à l’époque, s’inspirant des grands modèles italiens et français de la Renaissance, mené par Jean Pérusse d es Cars : deux tours d’habitation existantes sont liées par la construction de trois ailes et d’une galerie en bois à laquelle on accède par une tour d’escalier à vis.

Les signes ostentatoires de la puissance du seigneur sont partout présents : mâchicoulis, meurtrières, blasons, décors peints…

La fameuse porte gothique est sans doute le joyau de la construction.

Malheureusement sa beauté attire l’oeil et les convoitises. Une nuit, en 1928, elle disparait. On la dit volée ou achetée par un riche américain…

Disparue à jamais. Croit-on. Car, près d’un siècle plus tard on la retrouve à Gloucester, près de Boston…

Aujourd’hui, vous, lecteur, visiteur, spectateur, pouvez faire revenir cette magnifique porte sculptée ! Ou, plus exactement racheter des morceaux de la porte (puisque, pour la transporter, elle avait été démontée) et nous aider à la reconstruire en faisant un don à www.fondationpatrimoine.

org/les-projets/porte-du-chateau-de-varaignes. Parking gratuit

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le CPIE vous accueille pour des visites animées de l’atelier – musée des tisserands et de la Charentaise avec la mise en fonctionnement des : à à…

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