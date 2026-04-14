Visite guidée de Lauzerte, Village de Lauzerte, Lauzerte

Visite guidée de Lauzerte Samedi 6 juin, 15h00 Village de Lauzerte Tarn-et-Garonne

Gratuit, sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Une Vue à Couper le Souffle

Érigée à la fin du XIIe siècle par Raymond V, comte de Toulouse, la cité médiévale de Lauzerte n’a pas été choisie au hasard. Sa position stratégique en hauteur offre, aujourd’hui encore, un panorama spectaculaire sur la campagne environnante.

Nous vous invitons à venir explorer les jardins emblématiques depuis les ruelles qui épousent les contours de la cité. De ces belvédères naturels, vous découvrirez des vues époustouflantes sur les paysages du Quercy.

Nous observerons la place et l’évolution du végétal au sein d’une ville bâtie en pierre. Comment le jardin s’est-il intégré à la fortification ? Quelle place les pierres et les murets ont-ils dans le paysage jardinier de Lauzerte ?

Venez profiter d’une visite qui mêle histoire, art du jardin, et une vue imprenable sur notre territoire !

Dates : Samedi 6 juin 2026

Horaire : 15h

Durée : 1h30 – Tout public

Départ de la visite : Place des Cornières

Tarif : gratuit dans le cadre des Rendez-Vous aux Jardins

Informations : 05 63 94 66 61- https://visiter.lauzerte.fr/

www.lauzerte.fr

Village de Lauzerte Place des cornières, 82110 Lauzerte Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 94 66 61 https://www.lauzerte.fr https://www.facebook.com/MairieLauzerte [{« link »: « https://visiter.lauzerte.fr/ »}, {« link »: « http://www.lauzerte.fr »}] Une Vue à Couper le Souffle. Érigée à la fin du XIIe siècle par Raymond V, comte de Toulouse, la cité médiévale de Lauzerte n’a pas été choisie au hasard. Sa position stratégique en hauteur offre, aujourd’hui encore, un panorama spectaculaire sur la campagne environnante. Parking de l’Eveillé en ville haute, ou dans les ruelles : suivre les panneaux cité médiévale pour monter au parking de l’éveillé, proche du monument aux morts.

Une Vue à Couper le Souffle

©mairie de Lauzerte et Jean Baptiste Saucié