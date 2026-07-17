Visite guidée « De l’eau et des oeuvres », Abbaye cistercienne de l’Escaladieu, Bonnemazon

Informations pratiques

Visite guidée « De l’eau et des oeuvres » 19 et 20 septembre Abbaye cistercienne de l’Escaladieu Hautes-Pyrénées

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

La confluence de l’Arros et du Luz a largement déterminé l’implantation de l’abbaye sur ce site.

Aujourd’hui encore, l’eau est au cœur de cette visite, qui mêle découverte historique et présentation d’œuvres de l’exposition « Le Chant de l’eau ».

Abbaye cistercienne de l’Escaladieu Route de Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 31 74 39 50 http://www.abbaye-escaladieu.com Au pied du château de Mauvezin, l’abbaye de l’Escaladieu se situe dans un vallon boisé des Baronnies, à proximité de deux villes thermales, Capvern et Bagnères-de-Bigorre. Le domaine s’étend sur 3 hectares et comprend l’église abbatiale, la salle capitulaire, le chauffoir, la salle des moines et les jardins. Venez suivre les traces laissées par les moines et découvrir l’histoire de cette abbaye. Autoroute A 64, sortie Lannemezan (16), Capvern (15) ou Tournay (14), puis itinéraire fléché. Par route départementale 938 entre Bagnères-de-Bigorre et Capvern.

La confluence de l’Arros et du Luz a largement déterminé l’implantation de l’abbaye sur ce site.

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