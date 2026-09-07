Visite guidée de l’église de la Nativité-de-Notre-Dame, Église de la Nativité-de-Notre-Dame, Thaon-les-Vosges
samedi 19 septembre 2026 · Église de la Nativité-de-Notre-Dame · Thaon-les-Vosges
Informations pratiques
Visite guidée de l’église de la Nativité-de-Notre-Dame Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Église de la Nativité-de-Notre-Dame Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Visite de l’église par les bénévoles de l’Amicale de Saint-Adrian agrémentée d’une exposition de photos historiques du site.
Église de la Nativité-de-Notre-Dame 305 rue de Lorraine 88150 Girmont Thaon-les-Vosges 88150 Girmont Vosges Grand Est
Visite de l’église par les bénévoles de l’Amicale de Saint-Adrian agrémentée d’une exposition de photos historiques du site.
©Olivier Renard
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