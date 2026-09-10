Visite guidée de l’église de Saint-Jean de Blaucau, Église, Montredon-Labessonnié

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de Saint-Jean de Blaucau Samedi 19 septembre, 15h00 Église Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez découvrir l’église Saint-Jean-de-Blaucau, un lieu unique et chargé d’histoire.

Église Blaucau 81360 Montredon-Labessonnié Montredon-Labessonnié 81360 Tarn Occitanie

Venez visiter l’église Saint-Jean De Blaucau, une découverte unique d’un lieu chargé d’histoire

©Leo Chupin