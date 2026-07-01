Visite guidée de l’église, Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption, Pervenchères

Informations pratiques

Visite guidée de l’église 18 – 20 septembre Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre ou commentée (au choix des participants)

Parcours adapté pour les enfants et les jeunes (jeu-quiz)

Aperçu exceptionnel sur l’intérieur du clocher

Rencontre avec une agnostique (à confirmer)

Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption Rue de l’étang, 61360 Pervenchères Pervenchères 61360 Orne Normandie 06 17 21 48 43 L’église recèle un tableau de l’assomption de la Vierge, auteur inconnu, XVIIe-XVIIIe siècle, 2m sur 3m.

Visite libre ou commentée (au choix des participants)

Patrick BRUNEAU