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AGENDA · Pervenchères

Visite libre de l’église, Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption, Pervenchères

vendredi 18 septembre 2026 · Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption · Pervenchères

Visite libre de l’église, Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption, Pervenchères

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption
Adresse
Rue de l'étang, 61360 Pervenchères
Ville
61360 Pervenchères
Département
Orne

Visite libre de l’église 18 – 20 septembre Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre ou commentée (au choix des participants)
Parcours adapté pour les enfants et les jeunes (jeu-quiz)
Aperçu exceptionnel sur l’intérieur du clocher
Rencontre avec une agnostique (à confirmer)

Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption Rue de l’étang, 61360 Pervenchères Pervenchères 61360 Orne Normandie 06 17 21 48 43 L’église recèle un tableau de l’assomption de la Vierge, auteur inconnu, XVIIe-XVIIIe siècle, 2m sur 3m.
Visite libre ou commentée (au choix des participants)

Patrick BRUNEAU

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