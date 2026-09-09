Visite guidée de l’église, Église Saint-Denis, Sainte-Adresse
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Denis · Sainte-Adresse
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Samedi 19 septembre, 09h30 Église Saint-Denis Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Monument incontournable de notre commune, l’Église Saint-Denis est pleine de surprises ! La visite se fait en compagnie de Béatrice Chégaray, anciennement Présidente de la Commission Diocésaine d’Art Sacré qui partagera son expertise sur les Vitraux de la Chapelle Sainte-Cécile.
Église Saint-Denis Place Masquelier, 76310 Sainte-Adresse Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie
Monument incontournable de notre commune, l’Église Saint-Denis est pleine de surprises ! La visite se fait en compagnie de Béatrice Chégaray, anciennement Présidente de la Commission Diocésaine d’Art…
© Ville de Sainte-Adresse
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