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Visite guidée de l’église, Église Saint-Denis, Sainte-Adresse

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Denis · Sainte-Adresse

Visite guidée de l’église, Église Saint-Denis, Sainte-Adresse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Denis
Adresse
Place Masquelier, 76310 Sainte-Adresse
Ville
76310 Sainte-Adresse
Département
Seine-Maritime

Visite guidée de l’église Samedi 19 septembre, 09h30 Église Saint-Denis Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Monument incontournable de notre commune, l’Église Saint-Denis est pleine de surprises ! La visite se fait en compagnie de Béatrice Chégaray, anciennement Présidente de la Commission Diocésaine d’Art Sacré qui partagera son expertise sur les Vitraux de la Chapelle Sainte-Cécile.

Église Saint-Denis Place Masquelier, 76310 Sainte-Adresse Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie
Monument incontournable de notre commune, l’Église Saint-Denis est pleine de surprises ! La visite se fait en compagnie de Béatrice Chégaray, anciennement Présidente de la Commission Diocésaine d’Art…

© Ville de Sainte-Adresse

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