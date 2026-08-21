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Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Martin, Brionne

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Martin · Brionne

Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Martin, Brionne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Martin
Adresse
Place de l'église, 27800 Brionne
Ville
27800 Brionne
Département
Eure

Visite guidée de l’église Dimanche 20 septembre, 11h40, 15h30, 17h00 Eglise Saint-Martin Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:40:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association des amis de l’église Saint-Martin de Brionne vous propose de découvrir cette église en chantier, avant sa restauration.
Depuis neuf siècles, l’église Saint-Martin traverse l’histoire. Les maçons romans l’ont construite ; les bâtisseurs gothiques l’ont agrandie ; les artisans du XVIIe siècle l’ont embellie ; les verriers de 1955 lui ont donné une superbe lumière.
Aujourd’hui des couvreurs, des maçons, des charpentiers du patrimoine écrivent à leur tour une nouvelle page de son histoire.
Nous vous ferons donc découvrir cette église dans un moment très particulier.
Le patrimoine n’est pas ce qu’on reçoit du passé ; c’est ce qu’on décide de transmettre.

Eglise Saint-Martin Place de l’église, 27800 Brionne Brionne 27800 Eure Normandie
L’association des amis de l’église Saint-Martin de Brionne vous propose de découvrir cette église en chantier, avant sa restauration.

© Juliette Letellier

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