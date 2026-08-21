Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Martin, Brionne
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Martin · Brionne
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Dimanche 20 septembre, 11h40, 15h30, 17h00 Eglise Saint-Martin Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:40:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’association des amis de l’église Saint-Martin de Brionne vous propose de découvrir cette église en chantier, avant sa restauration.
Depuis neuf siècles, l’église Saint-Martin traverse l’histoire. Les maçons romans l’ont construite ; les bâtisseurs gothiques l’ont agrandie ; les artisans du XVIIe siècle l’ont embellie ; les verriers de 1955 lui ont donné une superbe lumière.
Aujourd’hui des couvreurs, des maçons, des charpentiers du patrimoine écrivent à leur tour une nouvelle page de son histoire.
Nous vous ferons donc découvrir cette église dans un moment très particulier.
Le patrimoine n’est pas ce qu’on reçoit du passé ; c’est ce qu’on décide de transmettre.
Eglise Saint-Martin Place de l’église, 27800 Brionne Brionne 27800 Eure Normandie
L’association des amis de l’église Saint-Martin de Brionne vous propose de découvrir cette église en chantier, avant sa restauration.
© Juliette Letellier
À voir aussi à Brionne (Eure)
- VISITES GUIDES EGLISE SAINT MARTIN DE BRIONNE JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Brionne 19 septembre 2026
- Visite guidée de la station de production d’eau potable, Station de production d’eau potable des Fontaines, Brionne 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Martin de Brionne, Brionne 19 septembre 2026
- Exposition sur l’histoire du moulin et le projet de réhabilitation, Moulin des Longsaults, Brionne 19 septembre 2026
- Conférence de l’architecte du patrimoine Margaux Hallier, Moulin des Longsaults, Brionne 19 septembre 2026