Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Valery, Varengeville-sur-Mer

Informations pratiques

Visite guidée de l’église 18 – 20 septembre Eglise Saint-Valery Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les animateurs bénévoles de l’Association des Amis de l’Eglise seront présents sur le site pour vous faire découvrir l’église Saint-Valéry, patrimoine en péril, perchée en haut des falaises ainsi que le cimetière marin, lieu de repos de plusieurs artistes dont Georges Braque.

Eglise Saint-Valery 89 route de l’église, 76119 Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie 07 83 14 79 47 http://www.amiseglisevarengeville.com/ Des visites commentées auront lieu en continu pour découvrir cet édifice en haut des falaises, embelli des vitraux de Georges Braque et de Raoul Ubac. Dans le cimetière marin se reposent des artistes tels que Georges Braque, Jean-Francis Auburtin et Michel Ciry, le compositeur Albert Roussel, le mathématicien Raphael Salem ainsi que d’autres personnalités. Parking pour voitures à l’église, accès PMR difficile.

Les animateurs bénévoles de l’Association des Amis de l’Eglise seront présents sur le site pour vous faire découvrir l’église Saint-Valéry, patrimoine en péril, perchée en haut des falaises ainsi que…

Philippe Clochepin