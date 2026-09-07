Visite guidée de l’église Grandmontaine de Rauzet, Église Grandmontaine de Rauzet, Combiers

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Grandmontaine de Rauzet 18 et 20 septembre Église Grandmontaine de Rauzet Charente

Gratuit. Sans réservation. Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Quarante années de bénévolat et de recherches ont permis de mieux comprendre et de préserver ce site, dont le projet de restauration se poursuit encore aujourd’hui.

Cette visite guidée vous invite à découvrir la sobriété et la simplicité caractéristiques de l’architecture grandmontaine.

Église Grandmontaine de Rauzet Rozet, 16320 Combiers Combiers 16320 La Grange Charente Nouvelle-Aquitaine 06 84 10 77 03 https://combiers.fr L’église de l’ancienne celle monastique de l’ordre de Grandmont est située à 300 m de l’arborétum remarquable du Clédou, sur la ligne de démarcation et à 2,8 km de l’église romane de Combiers.

Les vestiges de l’ancien monastère de l’Ordre de Grandmont ont été mis à jour lors de fouilles et l’église a été restaurée.

Cette dernière est un superbe exemple d’architecture grandmontaine. Elle se caractérise par son architecture simple et ne possède qu’une simple nef assez haute. Elle est voûtée d’un berceau brisé, et n’a pas de fenêtre dans les gouttereaux. Elle est toutefois bien éclairée, grâce aux trois baies du chœur à l’est et une fenêtre à l’ouest, qui font converger la lumière vers l’autel.

Des magnifiques vitraux contemporains qui se trouvent dans l’église montrent une technique de « fusing ». Ils sont faits par l’Atelier Saint-Joseph de Ruffec.

40 ans de bénévolat et de recherches, un projet de restauration qui continue.

©Kate Douglas