Visite guidée de l’église saint Aubin Place Louis Debray Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Visite guidée de l’église saint Aubin

Place Louis Debray Eglise saint Aubin Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées du patrimoine, l’ office de tourisme vous propose de découvrir l’histoire de la commune de Tourouvre au travers de l’architecture de son église et de ses vitraux dont certains retracent le départ des percherons vers la Nouvelle France mais aussi l’incendie du 13 août 1944.

Rendez-vous sur le parvis de l’église. .

Place Louis Debray Eglise saint Aubin Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 73 83 25 otthautstourouvre@cdchautsperche.fr

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English : Visite guidée de l’église saint Aubin

L’événement Visite guidée de l’église saint Aubin Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche