Visite guidée de l’église saint Aubin Place Louis Debray Tourouvre au Perche
Visite guidée de l’église saint Aubin Place Louis Debray Tourouvre au Perche samedi 19 septembre 2026.
Tourouvre au Perche
Visite guidée de l’église saint Aubin
Place Louis Debray Eglise saint Aubin Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées du patrimoine, l’ office de tourisme vous propose de découvrir l’histoire de la commune de Tourouvre au travers de l’architecture de son église et de ses vitraux dont certains retracent le départ des percherons vers la Nouvelle France mais aussi l’incendie du 13 août 1944.
Rendez-vous sur le parvis de l’église. .
Place Louis Debray Eglise saint Aubin Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 73 83 25 otthautstourouvre@cdchautsperche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée de l’église saint Aubin
L’événement Visite guidée de l’église saint Aubin Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche
À voir aussi à Tourouvre au Perche (Orne)
- Vente de plants PREPOTIN Tourouvre au Perche 16 mai 2026
- Visite libre des Muséales, Les muséales de Tourouvre, Tourouvre au Perche 23 mai 2026
- Jeu : enquête dans le musée « crime en vitrine ! », Les muséales de Tourouvre, Tourouvre au Perche 23 mai 2026
- Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la clairière forestière de Bresolettes Eglise saint Pierre Tourouvre au Perche 24 mai 2026
- Mai à Vélo : Location d’un vélo-bus – Semaine mobilité, TOUROUVRE AU PERCHE, Tourouvre au Perche 25 mai 2026