Visite guidée de l’église Saint-Charles de Marnaval, Eglise Saint-Charles de Marnaval, Saint-Dizier

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Charles de Marnaval Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00 Eglise Saint-Charles de Marnaval Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Classée depuis 2025 au titre des monuments historiques, l’église Saint-Charles de Marnaval est réalisée en briques de laitier. L’occasion pour les visiteurs de découvrir une facette du patrimoine industriel et religieux du XIXème siècle !

Réservation pour les visites guidées : musee@mairie-saintdizier.fr / 03.25.07.31.50.

Eglise Saint-Charles de Marnaval 4 rue de Savoie 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « musee@mairie-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.25.07.31.50. »}] [{« link »: « mailto:musee@mairie-saintdizier.fr »}]

Classée depuis 2025 au titre des monuments historiques, l’église Saint-Charles de Marnaval est réalisée en briques de laitier. L’occasion pour les visiteurs de décourvrir une facette du patrimoine et…

JHM