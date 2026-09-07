Visite guidée de l’église saint Flor, Rue de l’abbaye 60157 Élincourt ste marguerite, Élincourt-Sainte-Marguerite

Informations pratiques

Visite guidée de l’église saint Flor Samedi 19 septembre, 15h00 Rue de l’abbaye 60157 Élincourt ste marguerite Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découverte de l’église St Flor, édifice religieux du XII siecle .

Rue de l’abbaye 60157 Élincourt ste marguerite Rue de l’abbaye 60157 Élincourt ste marguerite Élincourt-Sainte-Marguerite 60157 Oise Hauts-de-France 0670408921 Église Saint Flor classée au titre des Monuments historiques

Découverte de l’église St Flor, édifice religieux du XII siecle .