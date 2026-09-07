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AGENDA · Élincourt-Sainte-Marguerite

Visite guidée de l’église saint Flor, Rue de l’abbaye 60157 Élincourt ste marguerite, Élincourt-Sainte-Marguerite

samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'abbaye 60157 Élincourt ste marguerite · Élincourt-Sainte-Marguerite

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Rue de l'abbaye 60157 Élincourt ste marguerite
Adresse
Rue de l'abbaye 60157 Élincourt ste marguerite
Ville
60157 Élincourt-Sainte-Marguerite
Département
Oise

Visite guidée de l’église saint Flor Samedi 19 septembre, 15h00 Rue de l’abbaye 60157 Élincourt ste marguerite Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découverte de l’église St Flor, édifice religieux du XII siecle .

Rue de l’abbaye 60157 Élincourt ste marguerite Rue de l’abbaye 60157 Élincourt ste marguerite Élincourt-Sainte-Marguerite 60157 Oise Hauts-de-France 0670408921 Église Saint Flor classée au titre des Monuments historiques
Découverte de l’église St Flor, édifice religieux du XII siecle .

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