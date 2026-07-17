Visite guidée de l’église Saint-Jean de Montmartre, Église Saint-Jean-de-Montmartre, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Jean-de-Montmartre · Paris
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Saint-Jean de Montmartre 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-de-Montmartre Paris
Limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Visite d’une œuvre clé de l’art sacré du XXème siècle, orientée autour de 3 axes majeurs: l’histoire de l’édifice ( contexte socio-politique de l’époque), l’architecture (quel espace pour quelle fonction ?), le programme iconographique au service de la foi et de l’enseignement catéchétique. La visite s’appuie sur de nombreuses œuvres d’art: vitraux, sculptures, céramiques.
Église Saint-Jean-de-Montmartre 19 Rue des Abbesses, 75018 Paris, France Paris 75018 Quartier des Grandes-Carrières Paris Île-de-France 0146064396 http://www.saintjeandemontmartre.com Construction de l’église réalisée entre 1894 et 1904 par l’architecte Anatole de Baudot qui utilise le ciment armé. La nef est couverte de coupoles nervées.
Visite commentée
©ZANCHI Daniel
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