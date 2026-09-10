Visite guidée de l’église Saint-Maurice de Molinghem à Isbergues, église saint Maurice de Molinghem, 623330 Isbergues, Isbergues

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Maurice de Molinghem à Isbergues Samedi 19 septembre, 14h00 église saint Maurice de Molinghem, 623330 Isbergues Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Église du XIIe-XIXe siècle

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Eglise du XIIe-XIXe siècle