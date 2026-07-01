Visite guidée de l’église Saint-Michel-de-gast Église Saint-Michel-de-gast Roquebillière
mercredi 1 juillet 2026 · Église Saint-Michel-de-gast · Roquebillière
Informations pratiques
Roquebillière
Visite guidée de l’église Saint-Michel-de-gast
Église Saint-Michel-de-gast 1 Place des anciens combattans Roquebillière Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Visite guidée gratuite de l’église saint-michel-de-gast clasée monument historique par arrêté du 22 novembre 1994 et édifiée au début du XVIe siècle.
.
Église Saint-Michel-de-gast 1 Place des anciens combattans Roquebillière 06450 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 03 51 60 info.roquebilliere@explorenca.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free guided tour of the Church of Saint-Michel-de-Gast, designated a historic monument by decree on November 22, 1994, and built in the early 16th century.
L’événement Visite guidée de l’église Saint-Michel-de-gast Roquebillière a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
À voir aussi à Roquebillière (Alpes-Maritimes)
- Visite Fort de Gordolon Roquebillière 14 juillet 2026
- Visite Fort de Gordolon Roquebillière 15 août 2026
- Visite du Fort de Gordolon, Fort de Gordolon, Roquebillière 19 septembre 2026
- Visite Fort de Gordolon Roquebillière 19 septembre 2026
- Marché de Noël Place de la Mairie Roquebillière 6 décembre 2026