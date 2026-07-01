Visite guidée de l’église Saint-Michel-de-gast Église Saint-Michel-de-gast Roquebillière

Informations pratiques

Roquebillière

Visite guidée de l’église Saint-Michel-de-gast

Église Saint-Michel-de-gast 1 Place des anciens combattans Roquebillière Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Visite guidée gratuite de l’église saint-michel-de-gast clasée monument historique par arrêté du 22 novembre 1994 et édifiée au début du XVIe siècle.

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Église Saint-Michel-de-gast 1 Place des anciens combattans Roquebillière 06450 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 03 51 60 info.roquebilliere@explorenca.com

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English :

Free guided tour of the Church of Saint-Michel-de-Gast, designated a historic monument by decree on November 22, 1994, and built in the early 16th century.

L’événement Visite guidée de l’église Saint-Michel-de-gast Roquebillière a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur