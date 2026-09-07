Visite guidée de l’église Saint-Seurin, Église Saint-Seurin, Saillans

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Seurin 19 et 20 septembre Église Saint-Seurin Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’église romane Saint-Seurin de Saillans, son histoire, ses peintures murales, sa Vierge à l’Enfant ainsi que la croix sculptée du cimetière, classée au titre des monuments historiques.

Vous pourrez également admirer une exposition de vêtements sacerdotaux et de photographies anciennes du site.

Une tombola sera proposée au profit des travaux de restauration de l’église.

Église Saint-Seurin Place Henri Viaud, 33141 Saillans, France Saillans 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33687207449 https://mairiedesaillans.jimdofree.com

Venez découvrir l’église romane Saint-Seurin de Saillans, son histoire, ses peintures murales, sa Vierge à l’Enfant ainsi que la croix sculptée du cimetière, classée au titre des monuments Vous une…

©Philippe Roy