Informations pratiques

Saillans

Rando VTT Cœur de Drôme 10ème édition

Stade des Chapelains Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 07:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Rando VTT avec 4 parcours VAE et VTT entièrement balisés. 20kms (520D+). 30kms (930D+ avec option). 40kms (1430D+). 50kms (1700D+avec option). Accueil café et inscriptions sur place au terrain des Chapelains à partir de 7h. Départs de 7h30 à 10h.

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Stade des Chapelains Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes veloclubsaillans26@gmail.com

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English :

Mountain bike ride featuring 4 fully marked e-bike and mountain bike trails. 20 km (520 D+). 30 km (930 D+ with optional extension). 40 km (1,430 D+). 50 km (1,700 m elevation gain with optional route). Coffee reception and on-site registration at the Chapelains field starting at 7:00 a.m. Departures from 7:30 a.m. to 10:00 a.m.

L’événement Rando VTT Cœur de Drôme 10ème édition Saillans a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme