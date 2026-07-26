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Saillà’s train La Locomotive La Locomotive Gare insolite de Saillans Saillans

samedi 15 août 2026 · La Locomotive Gare insolite de Saillans · Saillans

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Locomotive Gare insolite de Saillans
Adresse
285 route de Crest
Ville
26340 Saillans
Département
Drôme
Tarif

Saillans

Saillà’s train La Locomotive

La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15 23:59:00

Date(s) :
2026-08-15

Soirée Dj vinyl set special reggae
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La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 78 76 84  garedesaillans26@gmail.com

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English :

Special Reggae Vinyl DJ Set Night

L’événement Saillà’s train La Locomotive Saillans a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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