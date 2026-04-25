Saillans

Brocante Vide grenier

Centre village Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 08:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

La brocante d’été, organisée par l’association Vivre à Saillans aura lieu dans les rues et sur les places du village. Buvette avec boissons chaudes et froides.

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Centre village Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 18 47 12 info@brocantedesaillans.fr

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English : Brocante

The summer flea market, organized by the Vivre à Saillans association, will take place in the streets and squares of the village. Refreshment bar with hot and cold drinks.

L’événement Brocante Vide grenier Saillans a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme