AGENDA · Saillans
La Locomotive Entre deux rives Ancienne gare de Saillans Saillans
dimanche 19 juillet 2026 · Ancienne gare de Saillans · Saillans
Informations pratiques
Saillans
La Locomotive Entre deux rives
Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Lecture théâtralisée et chant
.
Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes programmation.locomotive@gmail.com
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English :
Dramatized Reading and Singing
L’événement La Locomotive Entre deux rives Saillans a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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