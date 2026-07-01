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AGENDA · Saillans

La Locomotive Entre deux rives Ancienne gare de Saillans Saillans

dimanche 19 juillet 2026 · Ancienne gare de Saillans · Saillans

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Ancienne gare de Saillans
Adresse
285 route de Crest
Ville
26340 Saillans
Département
Drôme
Tarif

Saillans

La Locomotive Entre deux rives

Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Lecture théâtralisée et chant
  .

Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   programmation.locomotive@gmail.com

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English :

Dramatized Reading and Singing

L’événement La Locomotive Entre deux rives Saillans a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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