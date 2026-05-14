Conférences Faites de la science Salle polyvalente Saillans

Saillans

Conférences Faites de la science

Salle polyvalente Place de la République Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-08

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-08

Conférences scientifiques sur le thème de la science dans le domaine médical.

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Salle polyvalente Place de la République Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 18 47 12

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English :

Scientific conferences on the theme of science in the medical field.

L’événement Conférences Faites de la science Saillans a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme