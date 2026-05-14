Conférences Faites de la science Salle polyvalente Saillans
Conférences Faites de la science Salle polyvalente Saillans mercredi 8 juillet 2026.
Saillans
Conférences Faites de la science
Salle polyvalente Place de la République Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-08
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-08
Conférences scientifiques sur le thème de la science dans le domaine médical.
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Salle polyvalente Place de la République Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 18 47 12
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English :
Scientific conferences on the theme of science in the medical field.
L’événement Conférences Faites de la science Saillans a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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